CA Osasuna CA Osasuna OSA Real Madrid Real Madrid RMA
Endstand
2:1
1:0 , 1:1
  • Ante Budimir
  • Raul Garcia
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

90 Alaba-Minuten! Aber Real schüttet sich an

Der Wiener darf erstmals in dieser La-Liga-Saison ein Spiel über die gesamte Distanz bestreiten. Groß wird die Freude darüber bei ihm nicht sein.

90 Alaba-Minuten! Aber Real schüttet sich an Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Real Madrid könnte die in der Vorwoche errungene Tabellenführung in La Liga schon wieder verlieren.

Die "Königlichen" unterliegen am 25. Spieltag Mittelständer CA Osasuna mit 1:2 und könnten am Sonntag vom FC Barcelona, der UD Levante empfängt, von Rang eins verdrängt werden.

Alaba mit der Großchance

David Alaba steht bei Real, wo Dean Huijsen und Eder Militao verletzt fehlen, erstmals seit Oktober in der Startelf.

Der ÖFB-Star findet nach 31 Minuten, als er nach einer Ecke aufgerückt bleibt, sogar eine gute Chance auf die Führung vor, sein Abschluss wird allerdings abgeblockt.

Wenig später dann der Schock für die "Königlichen": Nach einem Vergehen von Keeper Thibaut Courtois an Osasuna-Stürmer Ante Budimir gibt es nach VAR-Intervention Elfmeter für die Hausherren. Der Gefoulte tritt selbst an und stellt auf 1:0 (38.).

Real zeigt sich in Rückstand liegend lange ideenlos, Kylian Mbappe schießt nach 71 Minuten schön aber aus Abseits startend ins Tor, zwei Minuten später zählt der Ausgleich dann aber:

Nach schöner Valverde-Vorarbeit muss Vinicius Junior nur mehr den Fuß in den Stangler des Uruguayers halten - 1:1 (73.).

Garcia bestraft Real

Mit dem letzten Nachdruck gehen die Madrilenen daraufhin nicht mehr auf den Sieg - und werden dafür bestraft!

Der eingewechselte Raul Garcia lässt Raul Asencio ins Leere rutschen und trifft aus spitzem Winkel zum umjubelten 2:1 (90.). Es ist der Treffer zum ersten Sieg Osasunas über Real seit über 15 Jahren.

An Alaba, der erstmals in dieser La-Liga-Saison durchspielen darf, liegt die Niederlage nicht. Der 33-jährige Wiener zeigt eine defensiv stabile Leistung und bringt 92 Prozent seiner Pässe an den Mann.

Alle bisherigen ÖFB-Kicker in La Liga

David Affengruber (0 Spiele)
Philipp Lienhart (0 Spiele)

Slideshow starten

22 Bilder

Mehr zum Thema

Elche kassiert in Bilbao die zehnte Saisonniederlage

Elche kassiert in Bilbao die zehnte Saisonniederlage

La Liga
2
Nach sechs Monaten: Mittelfeldstar von Barca vor Comeback

Nach sechs Monaten: Mittelfeldstar von Barca vor Comeback

La Liga
2
Lens schenkt 2:0-Führung ohne Baidoo in 10 Minuten her

Lens schenkt 2:0-Führung ohne Baidoo in 10 Minuten her

International
Bayern siegt knapp, Gregoritsch leitet Wende für Augsburg ein

Bayern siegt knapp, Gregoritsch leitet Wende für Augsburg ein

Deutsche Bundesliga
1
Fallrückzieher-Tor! Ilzers TSG lässt wichtige Punkte liegen

Fallrückzieher-Tor! Ilzers TSG lässt wichtige Punkte liegen

Deutsche Bundesliga
Nicht im Kader! Laimer gegen Eintracht Frankfurt nicht dabei

Nicht im Kader! Laimer gegen Eintracht Frankfurt nicht dabei

Deutsche Bundesliga
2
Die 20 treffsichersten Österreicher der deutschen Bundesliga

Die 20 treffsichersten Österreicher der deutschen Bundesliga

International
17

Kommentare

Real Madrid FC Barcelona Barcelona Madrid David Alaba Kylian Mbappe CA Osasuna Osasuna Vinicius Junior Eder Militao UD Levante Thibaut Courtois Raul Garcia Dean Huijsen ÖFB-Legionäre La Liga Fußball Fußball International Spanien (Fußball) Primera Division