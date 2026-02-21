90 Alaba-Minuten! Aber Real schüttet sich an

Real Madrid könnte die in der Vorwoche errungene Tabellenführung in La Liga schon wieder verlieren.

Die "Königlichen" unterliegen am 25. Spieltag Mittelständer CA Osasuna mit 1:2 und könnten am Sonntag vom FC Barcelona, der UD Levante empfängt, von Rang eins verdrängt werden.

Alaba mit der Großchance

David Alaba steht bei Real, wo Dean Huijsen und Eder Militao verletzt fehlen, erstmals seit Oktober in der Startelf.

Der ÖFB-Star findet nach 31 Minuten, als er nach einer Ecke aufgerückt bleibt, sogar eine gute Chance auf die Führung vor, sein Abschluss wird allerdings abgeblockt.

Wenig später dann der Schock für die "Königlichen": Nach einem Vergehen von Keeper Thibaut Courtois an Osasuna-Stürmer Ante Budimir gibt es nach VAR-Intervention Elfmeter für die Hausherren. Der Gefoulte tritt selbst an und stellt auf 1:0 (38.).

Real zeigt sich in Rückstand liegend lange ideenlos, Kylian Mbappe schießt nach 71 Minuten schön aber aus Abseits startend ins Tor, zwei Minuten später zählt der Ausgleich dann aber:

Nach schöner Valverde-Vorarbeit muss Vinicius Junior nur mehr den Fuß in den Stangler des Uruguayers halten - 1:1 (73.).

Garcia bestraft Real

Mit dem letzten Nachdruck gehen die Madrilenen daraufhin nicht mehr auf den Sieg - und werden dafür bestraft!

Der eingewechselte Raul Garcia lässt Raul Asencio ins Leere rutschen und trifft aus spitzem Winkel zum umjubelten 2:1 (90.). Es ist der Treffer zum ersten Sieg Osasunas über Real seit über 15 Jahren.

An Alaba, der erstmals in dieser La-Liga-Saison durchspielen darf, liegt die Niederlage nicht. Der 33-jährige Wiener zeigt eine defensiv stabile Leistung und bringt 92 Prozent seiner Pässe an den Mann.