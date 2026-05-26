Ex-Sturm-Coach gelingt mit Fürth in der Relegation Klassenerhalt

Greuther Fürth gewinnt das Relegations-Rückspiel gegen Rot-Weiß Essen mit 2:0 und sichert sich nach dem 0:1 aus dem Hinspiel den Verbleib in der 2. deutschen Bundesliga.

In einer ereignisreichen Anfangsphase sind die Gäste der Führung zweimal nahe, doch zunächst scheitert Swajkowski an Fürth-Keeper Prüfrock (10.), dann Müsel per Direktabnahme nach einem Einwurf (13.). Dann setzen die Hausherren mit dem Lattenschuss von Dehm ein kräftiges Lebenszeichen (19.).

Knappe zehn Minuten später kommt der Ball über Hrgota und Klaus zu Futkeu, der zur umjubelten Führung trifft.

Essen bleibt gefährlich, doch das Tor gelingt erneut Greuther Fürth. Knapp nach der Pause lässt Hrgota Abiama mit einer einfachen Körpertäuschung stehen und schlenzt den Ball zum 2:0 ins Tor.

In der Schlussphase werfen die Gäste alles nach vorne, um die Verlängerung zu erzwingen, doch Prüfrock hält den 2:0-Sieg und damit den Liga-Verbleib fest.

Damit spielt Greuther Fürth mit Ex-Sturm-Trainer Heiko Vogel und Ex-LASK-Kapitän Philipp Ziereis auch in der kommenden Saison zweitklassig.