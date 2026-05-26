Hoffenheim: Österreicher wird befördert

Nach der Vertragsverlängerung von Andreas Schicker bei TSG Hoffenheim zieht der Technische Direktor Paul Pajduch nach.

Künftig soll der Österreicher als Sportdirektor Lizenzmannschaft fungieren. Der 32-Jährige arbeitete bereits beim SK Sturm Graz eng mit Schicker zusammen.

"Die TSG Hoffenheim hat in den vergangenen zwölf Monaten eine bemerkenswerte Entwicklung genommen, die nun mit dem Einzug in die UEFA Europa League ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht hat. Ich bin glücklich, dass ich Teil dieses Fortschritts sein darf", so Pajduch.

Einer der Architekten des Kaders

Andreas Schicker freut sich ebenso: "Ich kenne seine Arbeitsweise bereits seit unserer gemeinsamen Zeit in Graz. Paul Pajduch ist einer der Architekten der erfolgreichen Kaderzusammenstellung in dieser Saison und hat somit maßgeblich zum Erfolg beigetragen. Wir haben uns ja mit der TSG nicht nur für die Europa League qualifiziert, sondern dies auch mit spannenden und jungen Spielern geschafft. Dies ist der Ansatz der TSG und ich bin glücklich, dass Paul und Frank weiter an unserem erfolgreichen Weg mitarbeiten."

Das Duo Schicker/Pajduch war gemeinsam mit Cheftrainer Christian Ilzer für den Doublegewinn von Sturm Graz 2024 verantwortlich. Jetzt arbeiten die Österreicher bei der TSG.