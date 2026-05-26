Deutscher Traditionsverein bangt um die Lizenz

Bei 1860 München droht erneut großes Ungemach!

Laut einem Bericht der "Bild" muss der Traditionsverein aus München erneut um die Spielberechtigung in der dritten Liga bangen. Der Grund: Beim DFB konnte bisher keine Liquidität nachgewiesen werden, damit würde dem Klub die Lizenz verweigert werden.

Fast drei Millionen Euro fehlen

Laut dem Bericht fehlen 1860 München aktuell 2,7 Millionen Euro, um in der kommenden Saison an den Start gehen zu können. Sportlich wurde man 2025/26 immerhin Achter.

Mit einem Kaderwert von 9,25 Millionen Euro sind die Münchner laut "transfermarkt" der wertvollste Drittligist, der keine Zweitvertretung ist.

Es droht erneut der Zwangsabstieg

Acht Tage bleiben dem Traditionsverein noch, die Summe aufzutreiben. Stichtag ist der 3. Juni. In den letzten Jahren rettete immer wieder Investor und Gesellschafter Hasan Ismaik den Klub. Dieses Mal gestaltet sich die Situation jedoch anders, versucht der 48-Jährige seine Anteile seit einem Jahr zu verkaufen.

Wird der Betrag nicht mehr aufgetrieben, droht dem Verein erneut der Rückgang in die Regionalliga Bayern. Das geschah zuletzt 2017, damals noch als Zweitliga-Absteiger.