Von der GAK-Leihe zum Rekordtransfer in Deutschland

Bei seiner Halbjahres-Leihe in Graz reifte Antonio Tikvic sofort zum Schlüsselspieler und überzeugte damit nicht nur die Verantwortlichen des GAK.

Der Deutsch-Kroate kehrte nämlich nur kurzzeitig zurück zu seinem Stammklub FC Watford und wechselt nun für eine Rekordsumme nach Deutschland. Dem Vernehmen nach zahlt der 2. Bundesligist Preußen Münster 700.000 für Tikvic, der damit der teuerste Neuzugang der Vereinsgeschichte ist.

Bislang teilten sich Torge Paetow (2024) und Martin Prondziono (2002) mit 150.000 Platz eins in der Rangliste.

"Richtig Bock, wieder in Deutschland zu spielen"

Tikvic begann seine Laufbahn beim FC St. Pauli, spielte anschließend in der Jugend von Eintracht Frankfurt und landete über Bayern II, Türgücü München und Udinese bei Watford.

"Ich habe richtig Bock, wieder in Deutschland Fußball zu spielen und gemeinsam mit der Mannschaft in der 2. Bundesliga zu zeigen, was wir draufhaben. Ich möchte das Vertrauen, das die Verantwortlichen in mich setzen, mit guten Leistungen zurückzahlen. Auf das, was hier entsteht und auf die Art und Weise, wie in Münster gearbeitet wird, habe ich große Lust", wird der Neuzugang in der Pressemitteilung zitiert.

Ole Kittner, Geschäftsführer Sport, Strategie & Kommunikation, sieht einiges in Tikvic: "Antonio bringt ganz viel mit, was wir heute und auch in Zukunft für den SC Preußen Münster einsetzen können. Er ist ein Spieler, der viel Emotionalität auf den Platz bringt und eine Mannschaft mitreißen kann. Diese Überzeugung, uns mit Spielern wie Antonio sehr gut entwickeln und gemeinsam mit ihnen wachsen zu können, haben wir."

