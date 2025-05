Überraschung! Übernimmt ein Österreicher Schalke 04?

Es bahnt sich eine echte Trainer-Überraschung an!

Nach Informationen von Transfer-Insider Fabrizio Romano wird Miron Muslic wohl neuer Trainer des deutschen Zweitligisten FC Schalke 04.

So soll der Traditionsverein die vertraglich verankerte Ausstiegsklausel im Vertrag von Muslic gezogen haben. Jetzt fehlt also nur noch die Einigung mit dem Österreicher selbst.

Am späten Mittwochabend hat sich auch sein Klub Plymouth Argyle offiziell dazu geäußert und bestätigt, dass ein deutscher Zweitligist die Option gezogen hat.

"Argyle kann bestätigen, dass wir Cheftrainer Miron Muslic widerwillig erlaubt haben, Gespräche mit einem Zweitligisten aufzunehmen, nachdem er den Wunsch geäußert hatte, mit der deutschen Mannschaft zu sprechen und nicht nach England zurückzukehren", wird der Verein auf der Website zitiert.

Als Grund für den Wechsel nannte der Klub die Nähe zur Familie. Über die Absicht, nun den Verein zu verlassen, zeigt sich der Klub unzufrieden.

"Wir sind über diese Entscheidung enttäuscht, da wir klare Strukturen, Prozesse und Personal implementiert haben, um Miron und seinem Trainerstab zu helfen, da wir versuchen, so bald wie möglich in die Sky Bet Championship zurückzukehren", so der Verein.

"Darüber hinaus hat der Klub auch schnell neue Spieler verpflichtet und von Miron wiederholt mündlich versprochen, dass er sich für Argyle einsetzen und alles tun werde, um dem Klub beim Wiederaufstieg in die zweite Liga zu helfen."

Trotzdem wünscht der Verein ihm "alles Gute für die weitere Karriere." Neben Schalke sollen auch der 1. FC Köln, Hannover 96 und Hull City ihr Interesse am Trainer signalisiert haben.

🚨🔵 EXCL: Schalke04 activate the clause to appoint Miron Muslic as new head coach.



Hull City, Köln and Hannover were also keen on Plymouth manager who’s now due to join Schalke. pic.twitter.com/226wfRpA14