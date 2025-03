Statement-Sieg! HSV gewinnt nächstes Aufstiegs-Duell

Der HSV macht einen weiteren wichtigen Schritt Richtung Oberhaus!

Am 26. Spieltag der 2. deutschen Bundesliga schlagen die Hanseaten Aufstiegs-Konkurrent 1. FC Magdeburg auswärts deutlich mit 3:0. Bereits in der Vorwoche konnten die Hamburger Fortuna Düsseldorf dank eines 4:1-Sieges in Schach halten.

Nun folgt am frühen Freitagabend der nächste Achtungserfolg des HSV. Die Weichen dafür werden bereits in der ersten Viertelstunde gestellt. Königsdörffer trifft nach nur neun Minuten zum 1:0, ein Eigentor von Mathisen (15./ET) sorgt für die Vorentscheidung zugunsten der Hamburger.

In der zweiten Halbzeit schnürt Königsdörffer seinen Doppelpack (53.) zum 3:0-Endstand. Der HSV festigt seine Tabellenführung, damit konnte der Vorsprung auf einen Nicht-Aufstiegsplatz auf sechs Punkte erhöht werden. Magdeburg belegt aktuell diesen vierten Rang.

Ex-Salzburger verdirbt Schalke den Spieltag

Schalke 04 verliert sein Heimspiel gegen Hannover 96 mit 1:2.

Die "Königsblauen" erwischen den besseren Start, gehen dementsprechend durch Antwi-Adjej in Führung (27.). Schalke hat den zehnten Saisonsieg vor den Augen, jedoch wird es in der Schlussphase kurios.

Innerhalb von 60 Sekunden drehen Rochelt (87.) und Ex-Salzburger Nielsen (88.) die Partie. Die Niedersachsen bleibt zum zehnten Mal in Folge ungeschlagen, in diesem Zeitraum gab es allerdings ganze sieben Remis.

In der Tabelle liegt Hannover auf Rang sechs, der Rückstand auf die Aufstiegszone beträgt nur einen Zähler. Schalke ist Elfter (33 Punkte).