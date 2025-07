Schwab vs. Kritiker: "Viele sagen, es ist verrückt, aber..."

Stefan Schwab kehrt PAOK Saloniki nach fünf Jahren überraschend den Rücken und wechselte in die 2. deutsche Bundesliga zu Holstein Kiel.

Im Gespräch mit "Heute" packt er nun interessante Details aus, warum seine Wahl auf Holstein Kiel fiel. "Viele sagen, es ist verrückt, in diesem Alter zum Absteiger in die 2. deutsche Liga zu gehen, weil sie sehr hart und intensiv ist. Aber ich bin körperlich fit."

"Es gab Gespräche" mit Rapid

Auch eine Rückkehr zum SK Rapid stand im Raum.

"Es gab Gespräche, hätte passen können.[...] Aber ich habe mich für Kiel entschieden, weil es eine neue Erfahrung ist."

Ein Faktor, der für den Absteiger gesprochen hat, waren die Fans in der zweithöchsten Spielklasse: "Sie war vom Zuschauerschnitt her Europas Liga mit den drittmeisten Fans. Das mitzuerleben, erschien mir interessanter, als nach Österreich zu gehen, wo ich schon zehn Jahre war."

Momentan bereitet sich der gebürtige Saalfeldner mit den Kielern im Trainingslager in den USA auf den Saisonstart vor. Am 2. August trifft Kiel am ersten Spieltag auswärts auf Paderborn.

