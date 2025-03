Stefan Schwab: Rückkehr zu Rapid ein Thema?

Im Sommer 2020 wechselte Stefan Schwab vom SK Rapid zu PAOK Saloniki, Ende dieser Saison läuft sein Vertrag aus.

Eine Verlängerung "können sich beide Seiten gut vorstellen", betont der 34-Jährige im Gespräch mit "90minuten".

Ob es dazu kommt, wird sich in den kommenden Monaten entscheiden, ein konkretes Gespräch werde es "gegen Ende der Saison" geben, sagt Schwab.

Rapid-Rückkehr? "Darf man nie ausschließen"

Ein Ende der aktiven Karriere ist noch nicht angedacht, wie der Mittelfeldspieler betont. Wie lange er noch kicken will? "Ich sage einmal: Zwei Jahre sicher noch. Danach muss ich schauen, wie es mir geht, wie fit ich noch bin und wie viel Motivation ich noch habe", so Schwab über seine Pläne.

Eine Rückkehr zu Ex-Klub Rapid war in der Vergangenheit öfters Thema. Ob er noch einmal in grün-weiß zu sehen sein wird, kommentiert der Griechenland-Legionär folgendermaßen: "Ausschließen darf man das nie. Wenn es irgendwann den Tag gibt, an dem ich zurück nach Österreich gehe, ist es natürlich schön, falls Rapid der erste Ansprechpartner ist."

