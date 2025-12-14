Schalke sichert mit nächstem Sieg die Herbstmeisterschaft

Der FC Schalke 04 feiert am 16. Spieltag der 2. Bundesliga den nächsten Sieg. Zuhause gewinnen die "Königsblauen" gegen den 1. FC Nürnberg mit 1:0.

Der endscheidende Mann für das Team von Miron Muslic ist Vitalie Becker. Der Außenbahnspieler besorgt in der 52. Minute den Siegtreffer nach einem schön rausgespielten Konter.

Durch den Sieg steht Schalke nun bei 37 Punkten weiter auf dem ersten Platz in der Tabelle. Dadurch können sie sich auch vorzeitig den Herbstmeistertitel sichern.

Elversberg und Darmstadt bleiben dran

Ebenfalls über einen Sieg jubeln darf die SV Elversberg. Die Saarländer gewinnen durch einen Treffer von Otto Stange (79.) mit 1:0 gegen Fortuna Düsseldorf. ÖFB-Keeper Nicolas Kristof spielte bei Elversberg durch.

Auch der zweite Schalke-Verfolger SV Darmstadt gewinnt mit 1:0. Killian Corredor schießt in der 57. Minute das einzige Tor im Spiel gegen Preußen Münster.

In der Tabelle bleiben Elversberg als Zweiter und Darmstadt als Dritter an Schalke dran. Die Rückstande betragen vier bzw. fünf Punkte.