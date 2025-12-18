Ibrahimovic-Sohn unterschreibt Profivertrag bei AC Milan

Vincent Ibrahimovic, der jüngste Sohn von Zlatan Ibrahimovic, unterschreibt einen Profivertrag bei AC Milan. Das geben die Mailänder am Donnerstag bekannt.

Der 17-jährige Mittelfeldspieler wird künftig für Milan Futuro auflaufen. Das Milan-Ausbildungsteam ist in diesem Jahr in die viertklassige Serie D abgestiegen.

Auch Zlatans ältester Sohn Maximilian Ibrahimovic (19) läuft für Milan Futuro auf, ist aber bereits näher an der ersten Mannschaft dran. So steht der Flügelstürmer im Kader für die Supercoppa, die in Saudi-Arabien ausgetragen wird. Im Halbfinale treffen die "Rossoneri" am Donnerstag auf Napoli. Der 19-jährige Ibrahimovic könnte dabei zu seinem Milan-Debüt kommen.

Die beiden Ibrahimovic-Söhne wechselten im Jahr 2022 in die Jugend der Mailänder. Zuvor spielten sie in Schweden bei Hammarby IF.