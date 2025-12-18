NEWS
Höjlund glänzt: Napoli mit Sieg über Milan im Supercoppa-Finale
Ex-Sturm-Angreifer Rasmus Höjlund sorgt mit seinem Treffer in der zweiten Halbzeit für klare Verhältnisse.
Die SSC Napoli steht im Finale der italienischen Supercoppa. Der amtierende italienische Meister besiegt im Semifinale AC Milan mit 2:0.
Ex-Sturm-Spieler Rasmus Höjlund trifft in der zweiten Halbzeit zum 2:0 (63.). In der ersten Hälfte bereitet der Däne bereits das 1:0 durch David Neres vor (39.). Der Leihspieler von Manchester United hält nun wettbewerbsübergreifend bei sieben Saisontreffern.
Im zweiten Supercoppa-Halbfinale trifft Pokalsieger FC Bologna am Freitag (20:00 Uhr) auf Inter Mailand. Der Bewerb wird in Saudi-Arabien ausgetragen.