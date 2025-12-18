Höjlund glänzt: Napoli mit Sieg über Milan im Supercoppa-Finale

Die SSC Napoli steht im Finale der italienischen Supercoppa. Der amtierende italienische Meister besiegt im Semifinale AC Milan mit 2:0.

Ex-Sturm-Spieler Rasmus Höjlund trifft in der zweiten Halbzeit zum 2:0 (63.). In der ersten Hälfte bereitet der Däne bereits das 1:0 durch David Neres vor (39.). Der Leihspieler von Manchester United hält nun wettbewerbsübergreifend bei sieben Saisontreffern.

Im zweiten Supercoppa-Halbfinale trifft Pokalsieger FC Bologna am Freitag (20:00 Uhr) auf Inter Mailand. Der Bewerb wird in Saudi-Arabien ausgetragen.