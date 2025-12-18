Pal Dardai verlässt Hertha BSC

Bei der Hertha in Berlin geht eine Ära zu Ende: Pal Dardai verlässt den Hauptstadtklub und wird Head of Football beim ungarischen Erstligisten Ujpest FC. Das geben die Berliner am Donnerstag bekannt.

Zuletzt war der 49-Jährige bei Hertha BSC als Scout im osteuropäischen Raum und als Markenbotschafter tätig.

"Ich bin und bleibe ein Herthaner, dieser Verein ist meine Familie. Ich verbinde so viele schöne Momente mit Hertha BSC und wünsche dem Klub deshalb zu jeder Zeit nur das Beste", zitiert der deutsche Zweitligist den Ungar in einer Aussendung.

Fahnenträger-Auszeichnung für Dardai

Dardai verließ im Jahr 1997 Budapest und wechselte nach Berlin, wo er bis zum Ende seiner Spielerkarriere blieb. Er lief bis 2011 für die Profis auf und ist mit 286 Partien Bundesliga-Rekordspieler der Hertha.

Nach seiner aktiven Karriere war Dardai als Trainer in der Akademie der Berliner tätig. In der Folge übernahm er für wenige Monate die ungarische Nationalmannschaft, ehe er wieder zur Hertha zurückkehrte. In insgesamt drei Amtszeiten coachte er die Profis, zuletzt von April 2023 bis Juni 2024.

Dardai soll bei der Hertha als Fahnenträger ausgezeichnet werden. Mit diesem Titel werden Spieler- und Trainerlegenden gewürdigt. Der ehemalige ungarische Torhüter Gabor Kiraly ist einer von fünf Fahnenträgern.

"Pal Dardai genießt durch seine Verdienste um unseren Verein den allergrößten Respekt aller Herthanerinnen und Herthaner. Für seine neue Aufgabe wünschen wir ihm deshalb viel Erfolg", sagt Hertha-Geschäftsführer Peter Görlich.