Salzburger Leihspieler vor Rückkehr im Sommer

Die Kaufoption für den deutschen U21-Nationalspieler soll nur im Aufstiegsfall gelten.

Leandro Morgalla wird vermutlich im Sommer zum FC Red Bull Salzburg zurückkehren.

Der deutsche U21-Nationalspieler wurde Anfang der Saison an den VfL Bochum in die zweite deutsche Bundesliga ausgeliehen. Die Bochumer sollen dabei eine Kaufoption besitzen, diese soll laut Informationen der "WAZ" nur im Falle eines Aufstiegs gelten.

Aktuell liegt der Bundesliga-Absteiger jedoch nur auf Platz neun, mit zehn Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz. Morgalla ist bei den Bochumern absoluter Stammspieler. Nur ein Spiel verpasste er aufgrund einer Gelbsperre.

