Nach über sechs Monaten: Jamal Musiala vor Comeback

Gute Personal-News für den FC Bayern München!

Nachdem erst gestern der längere Ausfall von Konrad Laimer bestätgt wurde, kündigt sich ein Comeback an. Jamal Musiala kehrt gegen Leipzig (Samstag, ab 18.30 im LIVE-Ticker >>>) voraussichtlich in den Kader zurück. Das gibt Cheftrainer Vincent Kompany bei der PK bekannt.

"Wenn heute alles gut läuft heute, wird er dabei sein. Das ist eine tolle Sache", sagt der belgische Coach.

Noch nicht bei 100 Prozent

Musiala kam zuletzt am 5. Juli 2025 bei der Klub-WM zum Einsatz. Durch ein hartes Einsteigen von Gianluigi Donnarumma zog sich der DFB-Star damals einen Wadenbeinbruch zu.

Kompany weiß, dass Musiala - genauso wie Alphonso Davies - bis zum Erreichen des Leistungsmaximums noch Zeit brauche: "Ich möchte beide noch schützen. Erstmal geht es um die Integration jetzt. Irgendwann werden sie dann das Niveau von der Verletzung erreichen."