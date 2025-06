LASK-Kapitän Ziereis wechselt in die zweite Bundesliga

Philipp Ziereis wechselt ablösefrei zum deutschen Zweitligisten Greuther Fürth.

Der langjährige LASK-Kapitän hatte zuvor bereits seinen Abschied aus Linz angekündigt, nachdem sein Vertrag bei nicht verlängert wurde. In Fürth unterschrieb der 32-jährige Innenverteidiger einen Vertrag bis 2027.

"Philipp bringt absolute Führungsqualitäten mit, die er in den vergangenen Jahren konstant unter Beweis gestellt hat. Er geht mit seiner Art und Mentalität voran und wird so eine wichtige Säule in unserem Mannschaftsgefüge darstellen. Er kennt die zweite Liga und wird seinen Teil dazu beitragen, unsere Defensive zu stabilisieren", wird der Sportdirektor des Kleeblatts, Stephan Fürstner, auf der Vereinswebsite zitiert.

Ziereis: "Wollte zurück nach Deutschland"

Ziereis freut sich indes über seine Rückkehr in die Heimat: "Ich wollte wieder zurück nach Deutschland, gleichzeitig habe ich aber auch eine Aufgabe gesucht, bei der ich etwas mit entwickeln kann. Hier beim Kleeblatt entsteht etwas Neues, es gibt viele junge Spieler, die eine erfahrene Achse brauchen, so haben mich die Verantwortlichen auch schnell überzeugt, in welcher Rolle sie mich hier sehen."

Der 1,89m große Innenverteidiger wechselte 2022 von St. Pauli in die oberösterreichische Landeshauptstadt. Für die Linzer lief der Defensivspieler 111 Mal auf und hat sechs Tore erzielt.

Ein Routinier wechselt in den Ronhof! 👋



Der Innenverteidiger kommt ablösefrei aus Österreich und bringt die Erfahrung von 162 Zweitligaspielen mit nach Fürth.



Wir freuen uns auf Dich, Zier!

🤝 https://t.co/Lq143aQLvv#Kleeblatt pic.twitter.com/5EkRf5QcEL — SPVGG GREUTHER FÜRTH (@kleeblattfuerth) June 2, 2025