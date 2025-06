Keine Österreich-Rückkehr! Schwab wechselt nach Deutschland

Stefan Schwab kehrt nicht in die österreichische Bundesliga zurück, stattdessen unterschreibt der 34-Jährige bei Holstein Kiel.

Nach fünf Jahren bei PAOK Thessaloniki ist es für Schwab die erste Station in Deutschland. Bei den "Störchen" erhält der ehemalige Rapid-Kapitän einen Einjahresvertrag mit der Option auf eine Verlängerung.

„Mir wurden in den Gesprächen mit den Verantwortlichen ein klarer Plan und eine spannende Perspektive aufgezeigt. Holstein hat ein junges Team mit viel Potential und hat sich nicht erst in der vergangenen Spielzeit mit seiner dynamischen und offensiven Spielweise einen Namen gemacht. Ich habe in meiner Karriere schon viel erlebt, aber bin noch lange nicht satt und brenne auf diese neue Aufgabe in einer neuen Liga“, sagt Schwab über seinen Wechsel zum Budesligaabsteiger.

Der Kieler Sportdirektor, Olaf Rebbe, holte Schwab 2020 schon zu PAOK. In den fünf Jahren beim griechischen Topklub kam Schwab auf insgesamt 241 Einsätze in denen ihm 34 Tore und 23 Vorlagen gelangen.

Außerdem wurde er je einmal griechischer Meister und griechischer Pokalsieger.

Titel und Trauer: So lief die Saison für die ÖFB-Legionäre