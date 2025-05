Eintracht Braunschweig macht einen großen Schritt in Richtung Verbleib in der 2. deutschen Bundesliga!

Im Relegationshinspiel schlagen die Niedersachsen den 1. FC Saarbrücken auswärts mit 2:0.

In der ersten Halbzeit merkt man spielerisch nicht viel von der großen Bedeutung dieser Partie, richtig gute Torgelegenheiten lassen auf sich warten. So verbucht die Eintracht keine wirkliche Möglichkeit, während Saarbrücken einen mageren, deutlich verfehlten Schuss aufweisen kann.

Umso besser startet dann aber die zweite Hälfte. Es geht schnell, Tempelmann verwertet den gescheiterten Versuch von Teamkollege Philippe und macht das 1:0 für die Gäste (49.).

Und sie legen nach, in der 61. Minute erzielt Rittmüller das 2:0 für den Zweitligisten. Auch im Nachgang kommt von den Hausherren wenig, die Mannschaft wirkt fast leblos.

Im Rückspiel braucht Saarbrücken eine deutliche Steigerung, will man den Aufstieg in die zweite Liga doch noch in Angriff nehmen.

