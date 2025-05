Honsak besorgt Ausgleich! Spektakuläres Remis in Relegation

Das Relegations-Hinspiel zwischen dem 1. FC Heidenheim und der SV Elversberg endet mit einem 2:2-Unentschieden. Dabei holen die Hausherren einen 2:0-Pausenrückstand auf.

Bereits nach zwei Minuten kommt es zum ersten Aufreger: Ein Eckball der Gäste wird zum Bumerang, Dorsch taucht im Konter frei vor Kristof auf, beim Versuch den Elversberg-Schlussmann zu umrunden, kommt der Mittelfeldmann zu Fall, die Pfeife von Schiedsrichter Jablonksi bleibt aber stumm.

In dieser Tonart geht es weiter. Zimmerschmied hat die erste Topchance für Elversberg (10.), bei Heidenheim verzieht Beck wenige Augenblicke später knapp (17.).

In die stärkste Phase von Elversberg hinein fällt die Führung der Gäste: Asllani bedient Petkov ideal, der per Flachschuss zur Führung für den Zweitliga-Dritten trifft (18.). Noch vor der Pause kann Asllani das 2:0 nachlegen, er wird von Zimmerschmied in die Tiefe geschickt und behält vor Müller die Nerven (42.).

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gelingt Heidenheim durch Traoré der vermeintliche Anschlusstreffer, doch der Treffer für die Hausherren zählt aufgrund einer Abseitsposition in der Entstehung nicht.

Doppelschlag von Heidenheim

Zur Pause bringt Heidenheim-Trainer Frank Schmidt drei frische Kräfte, das macht sich prompt bezahlt. Den Freistoß des eingewechselten Scienza kann Elversberg-Keeper Nikolas nur nach vorne abwehren, den Abpraller verwertet Siersleben zum Anschlusstreffer (62.). Zwei Minuten später ist ÖFB-Legionär Honsak nach einem nach vorne abgewehrten Schuss von Scienza zur Stelle und markiert das 2:2.

Dieser Doppelschlag sichert Heidenheim das 2:2-Unentschieden. Nach dem Relegations-Hinspiel ist damit weiter alles offen.

