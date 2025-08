Dresden zieht bei Zweitliga-Comeback in Fürth den Kürzeren

Knappe Niederlage für Dynamo Dresden zum Auftakt in die neue Saison der 2. Deutschen Bundesliga.

Die Sachsen unterliegen bei ihrem Comeback in der Zweitklassigkeit bei der SpVgg Greuther Fürth knapp mit 2:3 und verpassen die ersten drei Zähler.

Der Start in die Partie gestaltet sich für die Gäste dabei bereits schwierig, so gehen die Gastgeber in Minute eins durch Futkeu in Führung. Davon beflügelt legt das "Kleeblatt" nach und erhöht durch Klaus wenig später auf 2:0 (9.).

Doch auf den zweiten Gegentreffer finden die Gäste die perfekte Antwort und kommen in Person von Daferner postwendend auf 2:1 heran (11.).

Am Spielstand ändert sich in Halbzeit eins danach nichts mehr. In den zweiten Durchgang startet Fürth erneut explosiv und stellt durch den zweiten Treffer von Futkeu auf 3:1 (51.). Zwar kommt Dynamo durch Kammerknecht kurz vor der Schlussphase noch auf 3:2 heran (74.), am Ende unterliegt der Aufsteiger jedoch knapp. In der Tabelle belegen die Sachsen Rang elf, Fürth ist Vierter.

Pichler feiert knappen Heimsieg mit Hannover

Im Parallelspiel feiert Hannover 96 mit ÖFB-Legionär Benedikt Pichler einen knappen 1:0-Heimerfolg über den 1. FC Kaiserslautern.

Die Niedersachsen haben dabei über weite Strecken mehr vom Spiel, jedoch lange ohne in Führung gehen zu können.

Erst tief in der zweiten Halbzeit sorgt Aseko für das erlösende 1:0 (74.), das den 96ern am Ende den Sieg beschert. Durch den knappen Heimsieg liegt Hannover auf Rang acht, die Lauterer sind 16.

Braunschweig siegt in Unterzahl

Einen ebenfalls späten 1:0-Sieg feiert Eintracht Braunschweig zum Saisonstart gegen den 1. FC Magdeburg.

Die "Löwen" geraten zu Beginn der zweiten Halbzeit durch eine Rote Karte von Ehlers zwar in eine numerische Unterzahl, können die Null jedoch lange halten.

Obwohl sich die Gastgeber zunehmende Vorteile erspielen, schlagen die Gäste schlussendlich durch Aydin in Minute 82 zu und fahren einen knappen Auswärtssieg ein. Braunschweig liegt durch den Sieg auf Rang sieben, Magdeburg steht auf Rang 14.

