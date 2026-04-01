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Erfolgreiche Quali: WM-Teilnehmer erhält nationalen Feiertag

Unter dem aktuellen Namen qualifizierte sich die Nation erstmals für eine WM-Endrunde. Dafür gibt es eine Belohnung der Regierung.

Erfolgreiche Quali: WM-Teilnehmer erhält nationalen Feiertag Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Marko Arnautovic hatte sich für die WM-Qualifikation Österreichs einen Feiertag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen gewünscht. Doch die Wünsche des ÖFB-Stars wurden nicht erhört, erst beim Gewinn der WM soll es einen freien Tag geben.

Anders verhält es sich bei der Demokratischen Republik Kongo.

Das zentralafrikanische Land (ca. 115 Mio. Einwohner) qualifizierte sich erstmals seit 1974 für die Weltmeisterschaft. Damals trat die Nation noch als Zaire beim Turnier in Deutschland an.

52 Jahre später setzt sich Kongo im Playoff-Finale gegen Jamaika mit 1:0 durch – und sorgt dafür im gesamten Land für Jubel. Das Arbeitsministerium gab nämlich bekannt, dass der heutige 1. April zum Feiertag erklärt wurde. Der Beschluss gilt aber nur für den Tag nach der erfolgreichen WM-Qualifikation, nicht für die kommenden Jahre.

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