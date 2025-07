"Deal eingelocht": Ex-WAC-Spieler unterschreibt bei Nürnberg

Der 1. FC Nürnberg hat den Transfer von Luka Lochoshvili bekannt gegeben. "Deal eingelocht", kommentierte der deutsche Zweitligist in Anlehnung an den Nachnamen des Abwehrspielers das Video zu der Verpflichtung.

Lochoshvili kommt von US Cremonese, laut der "BILD" beträgt die Ablösesumme eine Million Euro.

"Wir freuen uns sehr darüber, dass sich Luka für unseren Weg entschieden hat. Mit seiner Erfahrung, seinen fußballerischen Qualitäten und seiner Physis ist er ein absoluter Gewinn für unsere Mannschaft, er wird sowohl auf als auch neben dem Platz mit seiner Mentalität vorangehen", sagte Sport-Vorstand Joti Chatzialexiou über den 27-jährigen Linksfuß.

Mit dem FIFA Fair Play Award ausgezeichnet

Lochoshvili hatte zwischen 2020 und 2022 in Österreich beim Wolfsberger AC gespielt, ehe er nach Italien zu US Cremonese wechselte. In der Rückrunde der Saison 2024/25 lief der georgische Nationalspieler (23 Einsätze) leihweise für US Salernitana in der Serie B auf. Cremonese schaffte den Aufstieg in die Serie A.

Im Februar 2023 wurde Lochoshvili mit dem FIFA Fair Play Award ausgezeichnet. Im Jahr zuvor leistete er in der Partie zwischen der Wiener Austria und dem WAC Erste Hilfe an FAK-Spieler Georg Teigl, der unglücklich mit dem Knie am Kopf getroffen wurde und dadurch das Bewusstsein verlor.