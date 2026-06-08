Traum-Freistoß! Rapidler erzielte "Sky"-Bundesliga-Tor der Saison

Der Titel "Tor der Saison 2025/26" geht nach Wien-Hütteldorf!

Die User von "Sky" hatten die Macht. Sie durften das Tor der abgelaufenen Saison der ADMIRAL Bundesliga küren.

Mit mehr als 2000 Stimmen holt Matthias Seidl mit seinem sehenswerten Freistoßtreffer gegen den SK Sturm Graz in der 12. Runde vor Sasa Kalajdzic (LASK/1837 Stimmen) den Sieg. Platz drei belegt Abubakr Barry mit 1450 Stimmen.

Der Treffer im Video: