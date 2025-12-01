NEWS

Wadenbeinbruch: Weltfußballerin Bonmati fällt lange aus

Die 27-Jährige wird ihrem Klub lange fehlen. Sie zog sich im Training einen Wadenbeinbruch zu.

Wadenbeinbruch: Weltfußballerin Bonmati fällt lange aus Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1/APA
Weltfußballerin Aitana Bonmati hat sich am Sonntag im Training einen Bruch des linken Wadenbeins zugezogen. Das teilte der spanische Verband am Montag mit.

Nach einem unglücklichen Sturz blieb die Spanierin mit Schmerzen liegen, Untersuchungen offenbarten anschließend das volle Ausmaß der Verletzung.

Die dreifache Ballon-d'Or-Gewinnerin, die seit ihrer Jugend beim FC Barcelona spielt, dürfte mehrere Monate ausfallen und steht daher auch im Rückspiel des Nations-League-Finales am Dienstag gegen Deutschland nicht zur Verfügung. Beim 0:0-Remis im Hinspiel stand die 27-Jährige 77 Minuten auf dem Feld.

Laut katalanischen Medien beträgt die Ausfallzeit mindestens zwei Monate, bei einer notwendigen Operation könnte sich die Pause auf über drei Monate verlängern. Bonmati ist sowohl im Nationalteam als auch bei den Katalaninnen gesetzt.

Fußball Frauen-Fußball FC Barcelona Aitana Bonmati