Diagnose da! So lange fehlt WAC-Kapitän Baumgartner

Der Abwehrchef der "Wölfe" musste bei der Last-Minute-Niederlage gegen die SV Ried in der Schlussphase unter Schmerzen ausgewechselt werden. Jetzt gibt es eine Diagnose.

Schlechte Nachrichten für den Wolfsberger AC!

Der amtierende Cupsieger kommt weiter nicht in die Spur. Auch im zweiten Spiel unter Neo-Coach Ismail Atalan gab es beim späten 0:1 gegen die SV Ried eine Niederlage (zum Spielbericht >>>). In der Tabelle bedeutet das ein Abfall auf Tabellenrang sieben.

Wenige Tage nach der Pleite muss der WAC auch noch eine personelle Hiobsbotschaft hinnehmen. Kapitän Dominik Baumgartner hat sich laut Vereinsangaben einen Bändereinriss im rechten Knöchel zugezogen und wird damit in diesem Jahr kein Spiel mehr bestreiten.

Der Abwehrchef soll frühestens zum Trainingsstart im neuen Jahr wieder einsatzbereit sein. Baumgartner wurde beim Spiel gegen den Aufsteiger in der 89. Minute unter großen Schmerzen verletzt ausgewechselt, jetzt gibt es die bittere Diagnose.

