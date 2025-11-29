NEWS

ÖFB-U17-Frauen fixieren Eliterunde

Die Frauen der Österreichischen U17 Nationalmannschaft qualifizieren sich frühzeitig für die EM-Quali-Eliterunde im Frühjahr 2026.

ÖFB-U17-Frauen fixieren Eliterunde Foto: © GEPA
Das österreichische U17-Frauenteam (Jahrgang 2009) feiert einen wichtigen Sieg im zweiten Gruppenspiel der ersten EM-Qualifikationsrunde.

In Rumänien holt die Mannschaft einen klaren Sieg gegen die Ukraine und löst damit vorzeitig das Ticket für die Eliterunde im Frühjahr 2026. Die ÖFB-Auswahl setzt sich dank Toren von Sophie Zöger, Doppelpack-Schützin Elisabeth Emeji und Maya Lampl mit 4:0 durch.

Teamchef Patrick Haidbauer zeigt sich nach dem hochzufrieden: "Wir sind überglücklich, dass wir heute zwei unserer gesteckten Ziele erreicht haben. Die Qualifikation für die 2. Runde im Frühjahr und das Finalspiel um Platz eins im dritten Spiel."

Zum Abschluss der ersten Qualifikationsrunde trifft Österreich am Dienstag (2. Dezember, 11:00 Uhr) in Tunari auf die Schweiz – es geht um den Gruppensieg.

