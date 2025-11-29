ÖFB-U17-Frauen fixieren Eliterunde

Das österreichische U17-Frauenteam (Jahrgang 2009) feiert einen wichtigen Sieg im zweiten Gruppenspiel der ersten EM-Qualifikationsrunde.

In Rumänien holt die Mannschaft einen klaren Sieg gegen die Ukraine und löst damit vorzeitig das Ticket für die Eliterunde im Frühjahr 2026. Die ÖFB-Auswahl setzt sich dank Toren von Sophie Zöger, Doppelpack-Schützin Elisabeth Emeji und Maya Lampl mit 4:0 durch.

Teamchef Patrick Haidbauer zeigt sich nach dem hochzufrieden: "Wir sind überglücklich, dass wir heute zwei unserer gesteckten Ziele erreicht haben. Die Qualifikation für die 2. Runde im Frühjahr und das Finalspiel um Platz eins im dritten Spiel."

Zum Abschluss der ersten Qualifikationsrunde trifft Österreich am Dienstag (2. Dezember, 11:00 Uhr) in Tunari auf die Schweiz – es geht um den Gruppensieg.