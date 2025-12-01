Kulovits: "Müssen jedes Prozent in die Mannschaft investieren"

Beim SK Rapid bleibt der erhoffte Trainereffekt aus. Im ersten Spiel unter der Leitung von Interimstrainer Stefan Kulovits unterliegen die Grün-Weißen dem LASK mit 0:3 (zum Spielbericht >>>).

Nach dem Aus von Cheftrainer Peter Stöger und seinem engsten Vertrauten Thomas Sageder (zum Nachlesen >>>), kam der Verein auf Kulovits zu, um ihn mit dieser Aufgabe zu betrauen. "Mir ist die Idee vom Verein mitgeteilt worden. Ich freue mich natürlich, dass mir der Verein das Vertrauen schenkt, das probiere ich jetzt mit harter Arbeit zurückzugeben", so der 42-Jährige.

Das erhoffte Erfolgserlebnis zum Start in seine zweite Ära als Interimstrainer blieb aus. Dennoch hat Kulovits auf spielerischer Ebene einen "kleinen Schritt vorwärts" gesehen.

Kulovits: "Müssen den Rapid-Geist auf den Platz bringen"

Der 42-Jährige ist gefordert nicht nur die Mannschaft auf seine Seite zu ziehen, sondern auch die Fans. Mit einem Spruchband mit den Worten "Anstatt Söldner da wollen wir Krieger" hat die aktive Fanszene der Hütteldorfer ihren Unmut über die aktuelle Situation zum Ausdruck gebracht. Kulovits weiß: "Auch die kann man nur zurückgewinnen durch Ergebnisse. Das, was sie sehen wollen, ist diesen Rapid Geist, den müssen wir auf den Platz bringen."

Es gehe nun darum in den nächsten Woche "jedes Prozent in die Mannschaft zu investieren und eine gute Energie an die Mannschaft weiterzugeben".