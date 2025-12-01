LASK-Express rollt: "Unglaublich, was die Mannschaft abliefert"

Der LASK-Express ist weiter nicht zu stoppen. Der 3:0-Heimsieg gegen den SK Rapid markiert den siebenten Pflichtspielsieg in Serie. Seit der Rückkehr von Dietmar Kühbauer auf die Trainerbank der Linzer, haben die Stahlstädter keine Punkte mehr abgegeben.

Der LASK hat sich in der Tabelle bis auf Rang drei vorgearbeitet, gerade einmal ein Punkt fehlt den Oberösterreichern auf Spitzenreiter Red Bull Salzburg. Ist der LASK unter Dietmar Kühbauer gar zu einem Meisterkandidaten herangereift?

Meisterkandidat LASK? "Reden nicht von Dingen, die man nicht vorbestimmen kann"

"Das habe ich dann einmal gehört, aber es sind noch so viele Spiele, da kann noch so viel passieren. Wir haben uns jetzt in eine Position gebracht, die für die Spieler, den Klub, für alle eine schöne ist. Aber wir reden jetzt nicht von Dingen, die man nicht vorbestimmen kann", bremste Kühbauer nach Spielende die aufkeimende Euphorie.

Auch Kasper Jörgensen, der mit seinem Treffer zum 1:0 sogar seinen eigenen Coach zum Staunen brachte, schlug in eine ähnliche Kerbe: "Für mich und die ganze Mannschaft liegt der klare Fokus darauf, die Top-6 zu erreichen. Wenn wir das geschafft haben, können wir weiterschauen und konkrete Ziele besprechen."

Mit dem 2:0-Auswärtssieg beim SK Rapid startete der LASK seine eindrucksvolle Siegesserie, die mittlerweile sieben Spiele andauert. Das Erfolgsgeheimnis der Linzer?

"Der Trainer hat es geschafft, uns den Druck zu nehmen. Er vermittelt uns das Gefühl, dass wir einfach ins Spiel gehen und spielen können", so der 26-jährige Däne.

Zudem strotzt die Mannschaft aktuell vor Selbstvertrauen, wie Christoph Lang gegenüber LAOLA1 betont: "Der Schlüssel war heute das Selbstvertrauen, das wir uns in den letzten Wochen alle zusammen erarbeitet haben. Auch wenn es in der ersten Halbzeit ein paar schwierigere Situationen gegeben hat, haben wir das Selbstvertrauen gehabt und das Spiel verdient gewonnen."

Lang: "Macht Spaß bei diesem Verein zu spielen"

Ganz greifbar scheint der aktuelle Erfolgslauf für keinen der Beteiligten. "Es ist unglaublich, was die Mannschaft da abliefert. Für uns alle ist es wunderbar", so der Cheftrainer der Linzer.

Wenn es nach Christoph Lang geht, kann der Erfolgslauf noch bis zur Winterpause andauern: "Es fühlt sich gut an, macht Spaß zur Zeit bei diesem Verein zu spielen und das werden wir jetzt auch noch versuchen die letzten zwei Wochen umzusetzen."