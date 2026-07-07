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Über eine halbe Million Euro Insolvenzforderung an Neulengbach

Nachdem der Spielbetrieb eingestellt worden ist, kennt der einstige Serienmeister die geforderte Summe der Gläubiger.

Über eine halbe Million Euro Insolvenzforderung an Neulengbach Foto: © GEPA
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Der Sportverein Union Neulengbach sieht sich mit Insolvenzforderungen von 59 Gläubigern in Höhe von 558.000 Euro konfrontiert.

Die bei der Prüfungs- und Berichtstagsatzung am Landesgericht St. Pölten am Dienstag angemeldeten Forderungen wurden "vom Insolvenzverwalter im Wesentlichen als zu Recht bestehend anerkannt", gab 'Kreditschutzverband von 1870' bekannt.

Über den Verein war am 5. Mai ein Insolvenzverfahren eröffnet worden.

Auch für Männer und Nachwuchs Schluss

Mangels ausreichender Liquidität ist der Spielbetrieb der Neulengbacher Frauen, die mit zwölf Meistertiteln und zehn Cupsiegen den heimischen Frauenfußball jahrelang dominiert hatten, eingestellt worden.

Auch die Sektionen Männerfußball und Jugendarbeit wurden geschlossen.

"Aus heutiger Sicht dürfen die betroffenen Insolvenzgläubiger bestenfalls mit einer Quotenzahlung im unteren einstelligen Prozentbereich rechnen", erklärte Jürgen Gebauer vom KSV1870.

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