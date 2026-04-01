Arnautovic lässt aufhorchen: "Habe ein Angebot vom LASK"

Seit Sommer steht Marko Arnautovic (36) bei Roter Stern Belgrad unter Vertrag, der ÖFB-Rekordtorjäger plant sein Karriereende in der serbischen Hauptstadt. Sein Vertrag läuft bis 2027.

Aufhorchen lässt der Angreifer jetzt mit einer Aussage bei einem Termin in St. Pölten. Die Biermarke Egger stellte den Angreifer als Testimonial vor.

Dabei stellte ihm David Schreylehner vom SKN St. Pölten scherzhaft die Frage, ob er sich ein Engagement in der niederösterreichischen Landeshauptstadt vorstellen könne.

Gab es eine LASK-Offerte?

"Am Weg hierher habe ich schon ein Angebot vom LASK Linz bekommen. Ich werd’s mir noch überlegen", wird Arnautovic von "MeinBezirk" zitiert.

Ob tatsächlich ein Angebot vorliegt oder der ÖFB-Star nur zu Scherzen aufgelegt war, bleibt offen. Fakt ist: Vergangenen Sommer bemühte sich der SK Rapid um die Dienste des Stürmers.