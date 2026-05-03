Sechstes WCL-Finale in Serie! Barça-Torgala gegen Bayern

Der FC Barcelona Femeni steht erneut im Finale der UEFA Women's Champions League.

Im Rückspiel in Spanien bezwingt Pere Romeu den FC Bayern München mit 4:2. Im Hinspiel trennten sich beide Teams mit 1:1.

Damit zieht Barça zum sechsten Mal am Stück ins Endspiel der WCL ein. Im Vorjahr gab es eine 0:1-Niederlage gegen den FC Arsenal.

Von Anfang an sind die Gastgeberinnen besser im Spiel. Paralluelo trifft nach einer Hansen-Hereingabe zur Führung (13.). Dallmann (17.) kann nur kurz darauf nach einem Konter ausgleichen. Putellas besorgt im Getümmel das 2:1 nach 22 Minuten, damit geht es in die Pause.

Doppelschlag nach einer Stunde

Im Verlauf der zweiten Halbzeit wird die Überlegenheit von Barça auch auf der Anzeigetafel sichtbar. Pajor (55.) köpft zum 3:1 ein, ehe Putellas nur drei Minuten später den Deckel draufmacht.

Barça steckt danach etwas zurück, der Sieg scheint eigentlich sicher. Die Münchnerinnen geben sich allerdings nicht geschlagen.

Drama in der Schlussphase

Harder verkürzt nach einem hohen Ballgewinn von Dallmann aber noch auf 2:4. In der Schlussphase werfen die Münchnerinnen logischerweise alles nach vorne.

Und dann trifft Harder noch zum 3:4 - vermeintlich. Harder schweißt die Kugel im Anschluss an einen Ballgewinn von Dallmann ins Kreuzeck. Erst nach VAR-Check wertet die Schiedsrichterin das Einsteigen der Deutschen als Foul.

Somit bleibt es beim 4:2 für Barcelona, das somit zum wiederholten Male im Finale auf Lyon trifft.