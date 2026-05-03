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Remis in Salzburg - Austria-Frauen lassen wichtige Punkte liegen

Der Abstand auf den Rekordmeister aus St. Pölten beträgt damit nur noch vier Punkte.

Remis in Salzburg - Austria-Frauen lassen wichtige Punkte liegen Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
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Der Vorsprung der Wiener Austria an der Spitze der Frauen-Fußball-Bundesliga ist geschmolzen.

Die Truppe von Stefan Kenesei kam am Sonntag bei Red Bull Salzburg über ein torloses Remis nicht hinaus und liegt damit vier Runden vor Schluss in der Meistergruppe nur noch vier Punkte vor St. Pölten.

Die Tabelle der Frauen- Bundesliga >>>

Der Titelverteidiger hatte am Freitag gegen Sturm Graz 2:0 gewonnen. Am Samstag hat der Tabellenführer Sturm zu Gast, während St. Pölten zwei Stunden später gegen Salzburg spielt.

Das Sonntagduell lieferte einen Vorgeschmack auf das ÖFB-Cup-Finale am 14. Mai. Da treffen die Austria und Salzburg im neuen Stadion am Wiener Sport-Club-Platz im Kampf um den Titel neuerlich aufeinander.

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