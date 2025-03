Der FC Bayern München hat die Chance auf das Double gewahrt. Der Bundesliga-Tabellenführer zog am Samstag mit einem 3:2-Heimsieg gegen 1899 Hoffenheim ins Finale des DFB-Pokals ein.

Herausragend war die dänische Stürmerin Pernille Harder mit einem Triplepack (35., 40./Elfmeter, 53.), sie sorgte im Alleingang dafür, dass ein 0:2-Rückstand wettgemacht werden konnte. Die Bayern wurden von ÖFB-Ass und Kapitänin Sarah Zadrazil aufs Feld geführt.

Während Zadrazil über die volle Distanz im Einsatz war, fehlte die verletzte Katharina Naschenweng weiterhin. Bei den Verliererinnen wurde Julia Hickelsberger-Füller erst in der 65. Minute eingetauscht, als schon alle Tore gefallen waren.

Die Bayern sind zum sechsten Mal im Endspiel vertreten, das am 1. Mai in Köln stattfinden wird. Das zweite Halbfinale bestreiten am Sonntag der Hamburger SV und Werder Bremen.