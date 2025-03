Fix! ÖFB-Teamspielerin heuert beim FC Bayern an

ÖFB-Teamspielerin Barbara Dunst wechselt innerhalb der Deutschen Frauen-Bundesliga!

Die 27-jährige Mittelfeldspielerin, die bislang bei Eintracht Frankfurt engagiert war, unterschreibt beim FC Bayern München einen Vertrag bis Sommer 2028. Damit läuft Dunst, die aktuell an einem Kreuzbandriss laboriert, ab der kommenden Saison für den amtierenden Meister auf.

Seitens der Münchner freut man sich sehr über die jüngste Neuverpflichtung der Führungsspielerin.

"Barbara ist eine komplette Spielerin, die flexibel im Mittelfeld einsetzbar ist und zudem eine große Torgefahr ausstrahlt. Ihre Persönlichkeit, aber auch ihr Siegeswillen haben uns von Beginn an beeindruckt. Zudem ist sie eine Leaderin, die Verantwortung auf dem Platz übernimmt. Hier beim FC Bayern haben wir in gewisser Weise schon eine Tradition mit österreichischen Spielerinnen. Wir sind daher sehr glücklich, dass sie ab Sommer bei uns in München spielt", so Direktorin Bianca Rech.

Dunst will sich mit den besten messen

Auch Dunst selbst, die den Titel als Österreichs Fußballerin des Jahres aktuell trägt, freut sich auf die neue Herausforderung:

"Ich freue mich sehr, in Zukunft für einen so erfolgreichen und starken Klub wie dem FC Bayern spielen zu dürfen. Der gesamte Verein ist seit jeher erfolgreich und hat stets hohe Ansprüche. Mit diesen Werten und Zielen kann ich mich sehr gut identifizieren. Hier in München hat man die Möglichkeit, sich international mit den besten Mannschaften zu messen. Das ist eine reizvolle Aufgabe. Für mich war es in der Vergangenheit immer sehr wichtig, dass ich die beste Version von mir selbst abrufe, mich entwickle und keinen Stillstand verspüre. Die Ambitionen des Vereins passen daher einfach sehr gut zu mir."

Bis zu ihrem Kreuzbandriss absolvierte Dunst wettbewerbsübergreifend 18 Spiele für die Frankfurterinnen. Dabei gelangen ihr vier Tore und sechs Assists.

Servus, Barbara! 🔴⚪



Der FC Bayern verpflichtet Barbara Dunst. Die österreichische Nationalspielerin wechselt zur kommenden Saison von Eintracht Frankfurt nach München.



