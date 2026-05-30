VIDEO: Rapid-Frauen müssen sich vor Rekordkulisse beweisen

Kommende Saison wird das Frauen-Team des SK Rapid erstmals in der ADMIRAL Frauen Bundesliga auflaufen.

Es war ein beeindruckender Durchmarsch der Rapid-Frauen, die 2024 in der Wiener Landesliga ihre erste Saison bestritten und schon ab 2026 erstklassig sind.

Auf ihrem Weg in die höchste Spielklasse wurden die Rapid-Frauen in der aktuellen Saison auf Schritt und Tritt von "Sky"-Kameras begleitet. In der Doku-Serie "DIE RAPID. Mut. Wille. Aufstieg" erhalten Fans einen hautnahen Einblick hinter die Kulissen.

Vor dem wichtigsten Spiel des Jahres geht es um Licht und Schatten im Frauenfußball und um zwei Newcomerinnen, die die Zukunft von Rapid entscheidend prägen wollen.

Ebenfalls in den neuen Folgen 5 und 6 zu sehen: Die Rapidlerinnen empfangen Wacker Innsbruck vor einer Rekordkulisse und müssen beweisen, dass sie reif für die Bundesliga sind.

Hier siehst du die Folgen 1 und 2 >>>

Hier siehst du die Folgen 3 und 4 >>>