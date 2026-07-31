Österreichischer Coach in Tschechien ausgezeichnet

Michael Steiner dürften vor allem Salzburg-Fans kennen. Der Ex-Mittelfeld-Mann lief 1994 im Europapokalfinale gegen Inter Mailand für Austria Salzburg auf.

Auch als Trainer schaffte er es in den Profibereich, betreute in der ADMIRAL 2. Liga den SKN St. Pölten (2014-2015) und SV Lafnitz (2023).

Seit der abgelaufenen Saison ist er Trainer der Frauen von Sparta Prag, und das mit großem Erfolg. Der Klub holte erstmals seit fünf Jahren den Meistertitel, vergoldete die Saison mit dem Double.

Austria besiegt

Auch international zeigte der Salzburger auf. Im UEFA Women's Europacup erreichten die Pragerinnen das Halbfinale, eliminierten am Weg dorthin auch den österreichischen Meister Austria Wien.

Der Lohn: Steiner wurde in Tschechien zum Trainer des Jahres gewählt und mit einer Trophäe ausgezeichnet.