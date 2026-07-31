Im ersten Spiel der neuen Saison 2026/27 in der ADMIRAL Bundesliga stehen sich der LASK und der GAK gegenüber (ab 19:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Beide Klubs sind im UNIQA ÖFB Cup mit einem Sieg gestartet. Der amtierende Doublesieger aus Linz fegte den SC Kalsdorf mit 7:0 vom Feld. Der GAK gewann bei der SR Donaufeld mit 4:0.

Allerdings haben sowohl die Oberösterreicher als auch die Steirer bereits Ausfälle zu beklagen. Beim LASK fällt Neuzugang Ramiz Harakate mit einer Kreuzbandverletzung lange aus.

Beim GAK hat sich Neuverpflichtung Tim Trummer eine Muskelblessur zugezogen und muss wochenlang pausieren.

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