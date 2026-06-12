Manuela Zinsberger wechselt von Arsenal in die Regionalliga

Für einen durchaus überraschenden Wechsel sorgt Manuela Zinsberger (30). Die Österreicherin zieht es vom Topklub Arsenal zum drittklassigen Regionalligisten Borussia Dortmund, wo sie einen Vertrag bis 2029 unterzeichnet.

"Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, mit Manuela Zinsberger eine international erfahrene Torhüterin zu verpflichten. Mit ihrer Erfahrung auf höchstem Niveau wird sie eine wichtige Stütze für unser Team sein und einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, unsere sportlichen Ziele in den kommenden Jahren zu erreichen", so Geschäftsführerin Svenja Schlenker.

Vision Bundesliga

Zinsberger holte mit Arsenal 2025 die UEFA Women's Champions League. Aktuell kämpft sich die Torfrau nach einem Kreuzbandriss zurück. Dortmund möchte langfristig in die Frauen-Bundesliga, den Aufstieg in die 2. Bundesliga verpasste man dieses Jahr nur knapp.

"Die Vision, etwas Großes zu schaffen, hat mich direkt überzeugt. Ich merke die Energie im Verein. Hier brennt jede einzelne Seele dafür, das große Ziel Bundesliga zu schaffen. Da möchte ich ein Teil von sein. Ich freue mich darauf, bald auf dem Platz zu stehen und die DNA des Vereins zu spüren", so Zinsberger.

Mit Alexandra Popp wurde bereits ein großer Name aus Wolfsburg verpflichtet. Zinsberger kennt die Deutsche Bundesliga aus ihrer Zeit beim FC Bayern München.