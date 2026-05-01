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St. Pölten legt im Bundesliga-Titelkampf vor

Der Titelverteidiger eröffnet das Wochenende mit einem Heimsieg über Sturm.

St. Pölten legt im Bundesliga-Titelkampf vor Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
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Der SKN St. Pölten legt im Titelkampf der ADMIRAL Frauen-Bundesliga vor.

Die Niederösterreicherinnen besiegen Sturm Graz am Freitag daheim 2:0. Die Tore erzielten Carina Brunold (24.) und Sarah Mattner-Trembleau (83.).

Durch den Erfolg verkürzt der Titelverteidiger seinen Rückstand auf die Wiener Austria zumindest vorübergehend auf drei Punkte. Der bisher noch titellose Tabellenführer aus Wien tritt am Sonntag bei RB Salzburg an.

Danach stehen noch vier Runden aus. In der letzten am 30. Mai kommt es zum direkten Duell zwischen der Austria und Titelverteidiger St. Pölten.

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