Austria schnappt sich Salzburger U17-Vizeweltmeister

Die Wiener Austria setzt den nächsten Baustein auf dem Weg der jungen Talente!

Wie am Sonntagnachmittag bekannt wird, sichern sich die Veilchen die Dienste von U17-Vizeweltmeister Florian Hofmann. Der Linksverteidiger kommt im Sommer von Ligakonkurrent FC Red Bull Salzburg.

Ab diesem Zeitpunkt wird der 18-Jährige dem Kader der Young Violets angehören. Bei der U17-Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr stand Hofmann in sieben von acht Spielen in der Startelf.

"Wir freuen uns sehr, Florian Hofmann bei der Austria begrüßen zu dürfen. Wir beobachten junge, österreichische Akademispieler laufend. Flo hat sein Potenzial bei der U17-Welmeiterschaft in Katar unter Beweis gestellt und tatkräftig zum Erfolg des ÖFB-Teams beigetragen. Unser Anspruch ist es, ein Sprungbrett für österreichische Talente aus der eigenen Akademie, aber auch für junge Spieler, die bei uns den nächsten Entwicklungsschritt machen wollen, zu sein", so Sportdirektor Michael Wagner.