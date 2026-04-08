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Frauen-Aufstiegskandidat reagiert auf Nicht-Erteilung der Lizenz

Der Verein liegt in der zweiten Frauen-Bundesliga in aussichtsreicher Meister-Position. Die Verantwortlichen gestehen sich selbst auch Fehler ein.

Frauen-Aufstiegskandidat reagiert auf Nicht-Erteilung der Lizenz Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die Entscheidungen um Lizenzen sind gefallen und die Vereine nehmen nach und nach Stellung!

So auch die Krottendorf Wildcats. Sie haben die Lizenz für die höchste Spielklasse im österreichischen Frauen-Fußball vom Senat 5 nicht bekommen. Die Gründe dafür sind sportliche, infrastrukturelle, personell-administrative, finanzielle sowie rechtliche Anforderungen.

Nun äußert sich der Verein dazu: "Wir von den Wildcats Krottendorf nehmen die Nicht-Erteilung der Lizenz für die höchste Spielklasse zur Kenntnis. Im Rahmen des Lizenzierungsverfahrens wurde von unserer Seite sicher nicht alles richtig gemacht. Es ist auch für uns ein Lernprozess", erklärt der Vorstand Sport Frauen, Robert Kager.

Dennoch bleibt er positiv gestimmt: "Wir werden das Projekt Bundesliga-Aufstieg in der kommenden Saison wieder in Angriff nehmen. Diese Absage ändert nichts an unseren sportlichen Zielen. Wir wollen Meister der 2. Frauen-Bundesliga werden und ich bin davon überzeugt, dass die Mannschaft so intakt ist, dass uns das auch gelingen wird."

Der Verein liegt aktuell in der 2. Frauen Bundesliga als Tabellenführer einen Punkt vor Rapid, die die Lizenz erhalten haben.

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