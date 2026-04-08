Ist der USV Neulengbach noch zu retten? So sieht es Trainer Ogris

Seit 2003 sammelten die Neulengbacherinnen nicht weniger als zwölf Meistertitel.

Torjägerinnen wie Maria Gstöttner, Nina Burger oder die überragende Brasilianerin Rosana - nahm an vier Weltmeisterschaften teil und war vier Mal bei Olympia dabei - prägten die Erfolgsjahre.

USV Neulengbach vertrat Österreich zwölf Mal in der Champions League bzw. im Women's Cup. Mit dem Einzug ins Viertelfinale der Champions League 2013/14 erreichten die Niederösterreicherinnen einen Meilenstein.

Jetzt droht dem Traditionsverein die Insolvenz und das Aus.

Sportdirektorin Maria Wolf und Trainer Andy Ogris kämpfen um die Zukunft des Frauenfußballs im Wienerwald.

Am Stammtisch bei Andy Ogris - moderiert von LAOLA1-Chefredakteur Peter Rietzler - nennt der 62-jährige Wiener Gründe für die aktuellen Turbulenzen beim Verein sowie mögliche Szenarien, wie die Rettung des USV Neulengbach gelingen könnte.

Die 181. Episode mit Austria-Stürmer Johannes Eggestein gibt es ab Donnerstag in voller Länge zu sehen und zu hören.