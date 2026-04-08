Die Lizenz-Entscheidungen für die ADMIRAL Bundesliga, die ADMIRAL 2. Liga und die ADMIRAL Frauen-Bundesliga 2026/27 sind eingetrudelt.

Insgesamt wurde 16 Bewerbern die Lizenz für die oberste Spielklasse, 15 Teams (inkl. Amateurmannschaften von Bundesligisten) die Zulassung für die 2. Liga in erster Instanz gewährt.

Nicht alle Klubs kommen ohne Auflagen davon.