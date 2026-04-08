ÜBERSICHT:
ADMIRAL Bundesliga
Lizenz erteilt: SK Puntigamer Sturm Graz, FC Red Bull Salzburg, FK Austria Wien (Auflage: aktualisierte geprüfte finanzielle Zukunftsinformationen), RZ Pellets WAC, SK Rapid, FC Blau Weiß Linz, LASK, TSV Egger Glas Hartberg, WSG Tirol, Grazer AK 1902, SCR Altach, SV Oberbank Ried.
ADMIRAL 2. Liga & Regionalliga
Lizenz erteilt: Admira Wacker (Auflage: aktualisierte geprüfte finanzielle Zukunftsinformationen), SKN St. Pölten (Auflage: aktualisierte geprüfte finanzielle Zukunftsinformationen), First Vienna FC 1894, SC Austria Lustenau.
Lizenz verweigert: FAC Wien (personell), Schwarz-Weiss Bregenz (infrastrukturell).
Zulassung erteilt: KSV 1919, FC Liefering, SKU Ertl Glas Amstetten, FAC Wien, SV Austria Salzburg, Schwarz-Weiss Bregenz (Auflage: aktualisierte geprüfte finanzielle Zukunftsinformationen), FC HOGO Hertha Wels (Auflage: aktualisierte geprüfte finanzielle Zukunftsinformationen), SV Horn (Regionalliga Ost), ASK Voitsberg (Regionalliga Mitte), FC Wacker Innsbruck (Regionalliga West)
Zulassung als Amateurteam eines BL-Klubs: SK Sturm Graz II, SK Rapid II, Young Violets Austria Wien, LASK Amateure OÖ, WAC Amateure.
Zulassung verweigert: SV Klöcher Bau Oberwart (rechtlich/Regionalliga Ost)
ADMIRAL Frauen Bundesliga
Lizenz erteilt: FK Austria Wien, SKN St. Pölten, SK Sturm Graz, FC Red Bull Salzburg, SCR Altach, First Vienna FC 1894, LASK, FC Blau Weiß Linz/Kleinmünchen, SPG Südburgenland/TSV Hartberg
Lizenz verweigert: USV Neulengbach (sportlich, infrastrukturell, personell-administrativ, finanziell, rechtlich)
2. Frauen Bundesliga
Lizenz erteilt: SK Rapid
Lizenz verweigert: SVK Wildcats Elektro Service Fuchs (sportlich, infrastrukturell, personell-administrativ, finanziell, rechtlich)