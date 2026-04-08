Champions League heute: PSG - FC Liverpool

Der amtierende CL-Sieger Paris Saint-Germain trifft im Viertelfinal-Hinspiel daheim auf den FC Liverpool (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die Franzosen belegen in der heimischen Ligue 1 mit vier Punkten Vorsprung auf Lens den ersten Tabellenplatz und sind standesgemäß auf Meisterkurs. Am vergangenen Wochenende siegte PSG 3:1 gegen Toulouse.

Die Reds aus Liverpool stehen in der Premier League derzeit nur auf dem fünften Platz. Zuletzt musste sich die Slot-Elf im FA-Cup-Viertelfinale mit 0:4 gegen Manchester City geschlagen geben. In der Liga verlor Liverpool davor 1:2 bei Brighton.