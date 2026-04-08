LASK vereinbart Partnerschaft mit Ajax Amsterdam

Der LASK hat sich mit dem niederländischen Spitzenklub Ajax Amsterdam auf eine strategische Partnerschaft geeiningt.

Die Linzer treten damit einem international Netzwerk bei, dem auch die Klubs CF Pachuca, Club Leon, Real Oviedo, Como 1908 und Gamba Osaka angehören.

Bei der Partnerschaft soll der Wissensaustausch in Bezug auf Trainingsmethoden, Spielerausbildung und Scouting im Vordergrund stehen.

Des weiteren soll auch ein Austausch über wirtschaftliche Themen im stattfinden und Spieler der LASK-Akademie sollen die Möglichkeit haben, sich bei internationalen Turnieren zu messen.

"Bedeutender Meilenstein"

LASK-Geschäftsführer Siegmund Gruber sagt über die Partnerschaft: "Die Partnerschaft mit Ajax Amsterdam ist für uns als LASK ein bedeutender Meilenstein. Als besonders wertvoll erachten wir den intensiven Austausch von Wissen in allen zentralen Fußballbereichen. Wir sind überzeugt, dass dieser kontinuierliche Wissensaustausch eine entscheidende Rolle dabei spielen wird, unsere sportliche Strategie weiter voranzubringen und das bestmögliche Umfeld für das Wachstum unserer Spieler und Mitarbeiter zu schaffen."

"Die strategische Lage des LASK im zentralen Teil Europas macht diese Partnerschaft zudem besonders wertvoll für unsere Talentidentifikation in der Region. Durch den Austausch von Know-how, die Stärkung von Entwicklungswegen und die Zusammenarbeit bei der Talentsichtung sind wir überzeugt, dass diese Partnerschaft für beide Vereine echten Mehrwert schaffen kann – sowohl im Fußball als auch im breiteren Austausch von Ideen und Erfahrungen zwischen unseren Klubs", sagt Marijn Beuker, der sportliche Leiter von Ajax.