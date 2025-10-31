Ex-Teamspielerin wechselt in die deutsche Bundesliga

Marina Georgieva kehrt zurück nach Deutschland!

Die 28-jährige Verteidigerin unterschreibt beim 1. FC Union Berlin in der deutschen Frauen-Bundesliga. Der Hauptstadt-Klub reagiert mit diesem Transfer auf Verletzungssorgen in der Abwehr.

Georgieva selbst stand zuletzt bei AC Fiorentina unter Vertrag. Dort kam sie wegen einer Schulterverletzung allerdings nur zu 16 Einsätzen in der letzten Saison. Zuvor kickte die 48-fache Teamspielerin ein Jahr bei Paris Saint-Germain, sowie beim SC Sand in der 2. deutschen Liga.

"Werte passen einfach zu mir"

"Mit meiner Erfahrung möchte ich der Mannschaft weiterhelfen und die besondere Erfolgsgeschichte weiter mitgestalten", wird Georgieva auf der Union-Vereinsseite zitiert:

"Der Verein steht für Leidenschaft und Zusammenhalt, diese Werte passen einfach zu mir. Auch die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich überzeugt, dass hier mit einem klaren Plan und ambitionierten Zielen gearbeitet wird."