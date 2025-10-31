NEWS

Gartler oder Hedl? Stöger legt sich vorerst fest

Vor dem Duell mit Meister Sturm trifft der Rapid-Coach die Entscheidung in der Torhüter-Frage - zumindest für den Moment.

Gartler oder Hedl? Stöger legt sich vorerst fest Foto: © GEPA
Der Torhüter-Wechsel beim SK Rapid ist offenbar aufgegangen.

Vor der Partie gegen die SV Ried beförderte Peter Stöger den eigentlichen Ersatz von Niklas Hedl, Paul Gartler zum "Einser".

Und Gartler lieferte mit zwei Zu-Null-Partien am Stück direkt gute Argumente, um weiterhin im Tor zu stehen.

"Null Grund" für einen Wechsel

"Wir haben schon auch ein Hochleistungsprinzip", sagt Stöger einleitend zur Situation auf der Pressekonferenz: "Stand jetzt besteht natürlich null Grund, dass ich den Pauli raus stelle." Gartler wird also auch gegen Sturm das Tor hüten.

In weiterer Folge müssen laut dem Rapid-Coach zwei Dinge parallel passieren. Hedl "muss schauen, dass er seine Leichtigkeit und Unbekümmertheit wieder bekommt." Gleichzeitig sei für Gartler nun wichtig, "dass keiner hinter ihm reinfällt, wenn er in der Hütte drin steht". Erst danach "müssen wir entscheiden".

Sollte beides so passieren, wie es Stöger skizzierte, dann hätte Rapid in Zukunft "zwei mörderische Torleute - aber da soll uns auch nichts Schlimmeres passieren", schmunzelt der Trainer.

