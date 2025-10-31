2. Liga heute im LIVE-Stream: SV Stripfing - SK Rapid II

Der SV Stripfing empfängt am Freitag an Spieltag zwölf der ADMIRAL 2. Liga den SK Rapid II (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die Marchfelder sind Zwölfter in der Liga und haben zehn Zähler am Konto. Am letzten Spieltag siegten die Niederösterreicher daheim 4:3 gegen den FC Hertha Wels und feierten so den zweiten Saisonsieg.

Im UNIQA ÖFB-Cup gegen den LASK setzte es jedoch die erwartete 0:2-Niederlage für Stripfing.

Die jungen Hütteldorfer konnten zuletzt keine Punkte holen und mussten sich gegen Austria Lustenau 1:2 geschlagen geben. Damit sind die Grün-Weißen aktuell auf Platz 13.

Tabelle der ADMIRAL 2. Liga >>>

