Vorwurf der Manipulation: Paqueta erhält nur Verwarnung

Die Causa Lucas Paqueta dürfte zu einem Ende gekommen sein.

Bereits im Juli wurde der West-Ham-Profi vom Vorwurf der Spiel-Manipulation im Zusammenhang mit Sportwetten freigesprochen. Am heutigen Freitag gibt es auch ein Ergebnis im Streit zwischen dem Spieler und der englischen Football Association:

Paqueta kommt mit einer Verwarnung der FA davon. Der Brasilianer habe demnach schon einige Nachteile durch den Fall erfahren.

Was war passiert?

2023 wurden Ermittlungen inklusive einer späteren Anklage gegen den Mittelfeldspieler aufgenommen. Der Vorwurf: Paqueta soll in verschiedenen Spielen versucht haben, eine Gelbe Karte zu bekommen.

Zugleich wetteten Familienmitglieder des Spielers in Brasilien hohe Beträge auf eine Gelbe Karte von Paqueta.

Wechsel bahnt sich an

Bei West Ham ist der 28-Jährige trotz allem weiterhin gesetzt. Dennoch soll Paqueta laut "the times" einen Wechsel anstreben - und zwar bereits im kommenden Winter.

Aston Villa soll bereits im letzten Winter ein Angebot abgegeben haben - allerdings erst kurz vor Transferschluss, weshalb die "Hammers" ablehnten.