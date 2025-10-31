KSV-Topscorer will in die Bundesliga: "Immer schon Rapid-Fan"

Folgt Luca Hassler (21) den Beispielen von Claudy Mbuyi und Alexander Hofleitner?

Der junge Offensivspieler des Kapfenberger SV erlebte individuell einen starken Saisonstart. Und das, obwohl sein Klub seit sechs Runden kein Spiel gewinnen konnte.

Schon jetzt steht Hassler bei fünf Saisontoren und zwei Vorlagen - jeweils neue Bestmarken für den Angreifer, dessen Vertrag im Sommer ausläuft.

"Weil sie die besten Fans haben"

Anfragen sollen bereits eingetroffen sein.

Gegenüber der "Kleinen Zeitung" sagt Hassler außerdem: "Mein Ziel ist, in dieser Saison viele Scorer zu sammeln und dann nächstes Jahr in der Bundesliga zu spielen."

Einen ablösefreien Abgang aus Kapfenberg hält der 21-Jährige also für "wahrscheinlich", wobei er bereits ein Wunschziel hat.

"Ich will einmal für Rapid spielen! Ich war immer schon Rapid-Fan, weil sie die besten Fans haben. Die Stadt hat mir außerdem schon immer getaugt.“